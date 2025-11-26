  1. Dünya
  2. Ortadoğu
26 Kas 2025 12:42

Tel Aviv: Hamas, Gazze'de gücünü yeniden sağladı

Tel Aviv: Hamas, Gazze'de gücünü yeniden sağladı

İsrail askeri yetkilileri, Gazze Şeridi'nde Hamas güçlerinin yeniden yapılanmasına ve şerit üzerinde kontrolün ele geçirilmesine dikkat çekti.

Russia Today'e göre, İsrail'in Kanal 13 televizyonu, rejimin üst düzey askeri yetkililerinin Gazze'de Hamas güçlerinin yeniden yapılanmasından korktuklarını ve Tel Aviv'deki siyasi çevreleri bu konuda uyardıklarını bildirdi.

Haberde, Hamas güçlerinin Gazze'de yeniden yapılanma sürecinde olduğu ve Gazze Şeridi'nin neredeyse tamamının kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.

Haberde, Hamas'ın önemli altyapısını yeniden inşa ettiği ve Gazze Şeridi sakinleri arasında nüfuz ve statüye sahip olduğu vurgulanıyor.

Üst düzey İsrailli askeri yetkililer, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki gücünün yeniden inşasının göz ardı edilemeyeceğini kabul etti.

News ID 1932451
Azar MAHDAVAN

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler