Tel Aviv: Hamas, Gazze'de gücünü yeniden sağladı

Russia Today'e göre, İsrail'in Kanal 13 televizyonu, rejimin üst düzey askeri yetkililerinin Gazze'de Hamas güçlerinin yeniden yapılanmasından korktuklarını ve Tel Aviv'deki siyasi çevreleri bu konuda uyardıklarını bildirdi.

Haberde, Hamas güçlerinin Gazze'de yeniden yapılanma sürecinde olduğu ve Gazze Şeridi'nin neredeyse tamamının kontrolünü ele geçirdiği belirtiliyor.

Haberde, Hamas'ın önemli altyapısını yeniden inşa ettiği ve Gazze Şeridi sakinleri arasında nüfuz ve statüye sahip olduğu vurgulanıyor.

Üst düzey İsrailli askeri yetkililer, Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki gücünün yeniden inşasının göz ardı edilemeyeceğini kabul etti.