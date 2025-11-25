HTŞ güçleri protestoculara gerçek mermiyle ateş açtı (+video)

Suriye halkı, sözde Şam hükümetine bağlı HTŞ güçleri tarafından Alevilere düzenlenen baskınları ve keyfi gözaltıları protesto etti.

Lazkiye kentinde göstericilere gerçek mermilerle ateş açıldı, can kaybından endişe ediliyor.

Suriye Alevilerinin en üst düzey dini lideri Gazal Gazal, “etnik temizlik” uyarısında bulunarak, dün Alevi nüfusun yoğun olduğu tüm bölgelerde eş zamanlı eylem başlatılması çağrısında bulunmuştu.

Gazal; Lazkiye, Tartus, Humus, Hama ve başkent Şam’daki Alevi vatandaşları organize bir şekilde meydanlara inmeye davet etmişti.