Bin Selman'ın Tahran ile Washington arasında arabuluculuk yapma misyonu tamamen yalan

Bilgi sahibi kaynaklar, Bin Selman'ın Tahran ile Washington arasında arabuluculuk yapmak üzere görevde olduğu yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

Mehr muhabirine konuşan güvenilir kaynaklar, Bin Selman'ın Tahran ve Washington arasında arabuluculuk yapmak üzere görevde olduğu haberini kesin bir dille yalanladı.

Bazı Batılı kaynakların, Bin Selman'ın Beyaz Saray ziyaretinin ardından Suudilerin, Donald Trump'ın doğrudan onayıyla İranlı yetkililerle temas halinde olduğunu belirttiği, ayrıca yakın gelecekte Paris'te İranlı ve Suudi yetkililer arasında bir görüşme yapılması ve ardından Suudi Arabistan liderliğinde Amerikan ve İran heyetleri arasında istişarelerde bulunulması konusunda bir anlaşma sağlandığı iddia edildi.

