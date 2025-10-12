Hamas: 20 Siyonist esir pazartesi sabahı serbest bırakılacak

Üst düzey bir Hamas yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada, 20 İsrailli esirin takasının Pazartesi sabahı gerçekleşeceğini söyledi.

Arap medya kuruluşları da sürecin Pazartesi günü yerel saatle sabah 6'da başlamasının beklendiğini bildirdi.

Habere göre, İsrailli tutukluların serbest bırakılması, kamuoyu veya medya önünde bir tören olmaksızın gerçekleşecek. Mısırlı bir heyetin, Kızılhaç ile birlikte Ofer ve Negev hapishanelerini ziyaret ederek serbest bırakılacak Filistinli tutukluların kimliklerini teyit etmesi planlanıyor.

İki taraf arasında varılan anlaşmaya göre, müebbet hapis cezasına çarptırılan 250 Filistinli tutuklu ile Aksa Tufanı Operasyonu sonrasında tutuklanan bin 700 diğer tutuklunun serbest bırakılacağı belirtilirken, İsrail rejiminin bu 250 tutukludan yalnızca 195'ini serbest bırakmayı planladığı belirtiliyor.