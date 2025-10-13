  1. Dünya
Kızılhaç Siyonist esirlerin ilk grubunu teslim aldı

Yerel Filistin haber kaynakları, direniş gruplarının çok sayıda Siyonist esiri Kızılhaç'a teslim ettiğini duyurdu.

"Palestine Today" haber sitesi, Filistin direnişinin esir takası anlaşmasının uygulanma sürecinin devamı kapsamında, dokuz Siyonist esiri Uluslararası Kızılhaç Komitesi temsilcilerine teslim ettiğini bildirdi.

Habere göre, bu esir grubundan dört kişi, Siyonist rejimin Gazze'ye yönelik acımasız saldırısı sonucu ağır yaralanmaları nedeniyle sağlık durumlarının kritik olduğu belirtildi.

Daha önce AFP haber ajansı, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Deyr el-Belah kentindeki Kızılhaç ofislerinin, serbest bırakılacak Filistinli esirleri karşılamak için hazırlık yaptığını bildirmişti.

