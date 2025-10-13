  1. Dünya
Serbest bırakılan İsrailli esirler Siyonist rejim ordusuna teslim edildi

Siyonist rejim ordusu direniş güçleri tarafından serbest bırakılan İsrailli esirleri Kızılhaç'tan teslim aldı.

İsrail Hayom'a göre, Siyonist rejim ordusu, direniş güçleri tarafından birkaç dakika önce serbest bırakılan yedi İsrailli esiri teslim aldı.

Edinilen bilgilere göre, Kızılhaç, söz konusu esirleri Siyonist rejim ordusuna teslim etti.

