12 Eki 2025 08:47

İran'da dolar kuru bugün ne kadar?

İran Merkez Döviz Piyasası’nda bugün dolar kuru güncellendi.

Dolar/Tümen kuru yaklaşık olarak 112 bin 700 seviyelerinde işlem gördü.

Buna karşılık, önceki işlem gününde dolar kuru 113 bin 200 tümen olarak kayıtlara geçmişti.

