İran'dan Çin'e ilk tren yarın yola çıkıyor

İran'dan Çin'e ihraç yükü taşıyan ilk tren yarın yola çıkacak. Uğurlama töreni İran Demiryolları (RAI) Genel Müdürü Seyyid Miad Salihi, Çin, Kazakistan ve Türkmenistan büyükelçilerinin katılımıyla gerçekleşecek.
Çin'den Avrupa ve Batı Asya'ya giden yük treni 11 Temmuz tarihinde İran'a doğru hareket ettiği açıklanmıştı.
2018 yılında Çin ve İran arasında ticari amaçlı yeni bir demiryolu hattı açıldı. Çin resmi haber ajansı Şinhua, Çin'e bağlı İç Moğolistan Özerk Bölgesi'ndeki Bayan Nur şehrinden başlayan demiryolu hattından ilk yük treninin yola çıktığını duyurmuştu.
Çin'in yük treni, Kazakistan ve Türkmenistan güzergâhından Tahran'a test seferini başarılı bir şekilde tamamlamıştı.
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