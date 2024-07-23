İran-Çin transit treni güvenlik kontrolu için Pol Sefid'de durduruldu

Kuzey Demiryolu Müdürlüğü teknik müfettişi Muhammed Razavi İran'ın Tahran'dan İnceburun üzerinden Çin'e giden ilk transit treninin güvenlik kontrolü için iki saatliğine Pol Sefid istasyonunda durdurulduğunu duyurdu.

Razavi bu trenin güvenlik ve trafik kısımlarının tamamen kontrol edilmesinin ardından Emirabad limanına doğru hareket ettiğini bildirdi.

İran'dan Çin'e ihraç yükü taşıyan ilk tren 21 Temmuz’da yola çıktı.

Çin'den Avrupa ve Batı Asya'ya giden yük treni 11 Temmuz tarihinde İran'a doğru hareket ettiği açıklanmıştı.