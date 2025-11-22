İslam Devrimi Lideri’nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti, bugün Tahran'da Irak Ulusal Hikmet Hareketi başkan yardımcısı Seyyid Muhsin Hakim ile görüştü.

Velayati görüşmede, İran-Irak ilişkilerinin "sağlam” olduğunu belirterek, “İki ülke arasındaki ilişkiler her geçen gün daha da güçleniyor. Bu İslam dünyası için bir umut kaynağı olacaktır.” dedi.

Iraklıların 11 Kasım'da yapılan parlamento seçimlerine katılımını "büyük bir başarı" ve ülkenin "siyasi olgunluğunun" bir işareti olarak değerlendiren Velayeti, "Irak'taki seçimler düşmanların komplolarını boşa çıkardı" ifadesini kullandı.

Irak genelinde altıncı dönem parlamento seçimlerine katılım Komisyonun açıklamasına göre özel oylamada yüzde 82.42, genel oylamada yüzde 54.35 oldu.

Geçtiğimiz hafta yapılan parlamento seçimlerinde meclisteki 329 sandalyenin 175'inden fazlasını Şii siyasi partiler kazandı.