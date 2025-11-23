İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Umman’da

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin, ikili ilişkileri ve son bölgesel gelişmeleri görüşmek için Umman'ın başkenti Maskat’a ulaştığı bildirildi.
Erakçi Umman temaslarının ardından Hollanda'ya gidecek
İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Seyyid Abbas Erakçi’nin Umman ve Hollanda'yı ziyaret edeceğini duyurdu.
Bekayi, “Dışişleri Bakanı Erakçi önümüzdeki Pazartesi günü Maskat Forumu'na katılmak ve Ummanlı mevkidaşıyla görüşmek üzere Umman’a gidecek” dedi.
Erakçi’nin Salı günü Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) yıllık toplantısına katılacak.
