  1. Siyaset
23 Kas 2025 18:02

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Umman’da

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi Umman’da

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin, ikili ilişkileri ve son bölgesel gelişmeleri görüşmek için Umman'ın başkenti Maskat’a ulaştığı açıklandı.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi’nin, ikili ilişkileri ve son bölgesel gelişmeleri görüşmek için Umman'ın başkenti Maskat’a ulaştığı bildirildi.

Erakçi Umman temaslarının ardından Hollanda'ya gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Seyyid Abbas Erakçi’nin Umman ve Hollanda'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

Bekayi, “Dışişleri Bakanı Erakçi önümüzdeki Pazartesi günü Maskat Forumu'na katılmak ve Ummanlı mevkidaşıyla görüşmek üzere Umman’a gidecek” dedi.

Erakçi’nin Salı günü Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenecek Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü'nün (OPCW) yıllık toplantısına katılacak.

News ID 1932366

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler