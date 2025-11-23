  1. Türkiye
Fidan ve Mısırlı mevkidaşı Abdulati bir araya geldi

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Zirvesi marjında Mısırlı mevkidaşı Bedr Abdulati ile bir araya geldi.

Mısır Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ankara’da düzenlenen Türkiye-Mısır Ortak Planlama Grubu Birinci Toplantısı’nın sonuçlarının hayata geçirilmesi konusu masaya yatırıldı.

İki taraf, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2026 yılında Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ikinci toplantısına başkanlık etmek üzere Kahire’ye yapacağı ziyaretin hazırlıklarını da ele aldı.

Gazze’deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunan taraflar, BM Güvenlik Konseyi’nin son kararının uygulanmasının ve Uluslararası İstikrar Gücü’nün görevlerini yerine getirebilmesinin önemini vurguladı.

