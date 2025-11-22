Kohgiluye ve Buyer Ahmed eyaletinde katıldığı bir toplantıda konuşan İran İstihbarat Bakanı Seyyid İsmail Hatib, ABD ve siyonist rejimin dayattığı 12 günlük savaşta İran’ın “tarihi zafer” kazandığını söyledi.

Hatib, ağır saldırılar, kapsamlı operasyonlar ve geniş çaplı planlamalara rağmen İran’ın sahada üstünlük kurduğunu, direniş ekseninin stratejik kabiliyetlerinin Tel Aviv rejiminin bütün hesaplarını boşa çıkardığını belirtti.

Hatib, İran’ın balistik güçlerinin, siyonist rejimin öngöremediği ölçekte kritik merkezleri hedef alarak rejimin askeri altyapısına ağır darbeler indirdiğini vurguladı.

İranlı bakan, "Siyonist İsrail, İran'ın kurumlarına sızdığını itiraf etti. Siyonist rejim, İran’ın derin nüfuz ve casusluk dalgasıyla karşı karşıya. Bu rejimin enerji ve savunma alanlarındaki gizli belgelerinin ülkemize intikali, onların kırılganlığının açık göstergesidir” diye konuştu.

Son aylarda çok sayıda Siyonist’in İran adına casusluk şüphesiyle gözaltına alınması, İsrail rejimi medyasını İran’ın istihbarat başarısını itiraf etmeye zorladı.