  1. Siyaset
24 Kas 2025 15:10

Erakçi, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ile görüştü

Erakçi, BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi Umman'a gittiği ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri'nin Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile görüştü.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi Umman'a gittiği ziyaret kapsamında BM Genel Sekreteri'nin Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg ile görüştü.

Görüşmede, BM yetkilisi Erakçi’ye Yemen’deki gelişmeler hakkında bir rapor sundu ve İran’ın, BM’nin Yemen barış sürecini sürdürme konusundaki çabalarına destek vermeye devam etmesi çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanı Erakçi, Siyonist rejimin bölge ülkelerine yönelik devam eden saldırılarını kınadı. Ayrıca, İsrail’in kötü eylemlerinin bölgede güvensizlik ve istikrarsızlık yaratma sonuçları hakkında uyarılarda bulundu.

News ID 1932392

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler