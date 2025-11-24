Beyrut'ta halk, İsrail saldırılarını protesto etti

Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta sokağa inen halk, İsrail'in Dahiye bölgesine düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Siyonist rejimi aleyhine sloganlar atan Lübnanlılar herhangi bir etnik grubun İsrail saldırganlığından güvende olmadığını vurguladı.

Beyrut gösterisine katılan vatandaşlar, bugünkü varlığımızın amacının ateşkes çağrısı yapmak ve Lübnan'a yönelik saldırganlığın sona ermesini sağlamak olduğunu duyurdu.

Gösteri sırasında bulunan Lübnanlı siyasi aktivist George Abdullah, son saldırıyı "faşist barbarlığın" sembolü olarak nitelendirdi ve tüm vatandaşları Ayn el-Hilve gibi kamplarda dökülen kan karşısında sessiz kalmamaya çağırdı.