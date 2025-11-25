Japon gazetesi, ABD ile İsrail'in 12 günlük savaşta yenilgiye uğradığını yazdı

Japonta'nın yüksek tirajlı gazetesi "Yomiuri Shimbun", "İsrail ve Amerika'nın Tahran'a Karşı 12 Günlük Savaşı: Kazanan Yok, İran'ın Nükleer Programı Devam Ediyor" başlıklı bir haber yayımladı. Haberde, "JCPOA anlaşmasının üzerinden neredeyse 10 yıl geçti ve bu nükleer anlaşma fiilen çöktü" ifadesine yer verildi.

Gazete, ABD ve Siyonist rejimin İran'a yönelik saldırılarını ele alarak, "İran 12 günlük savaşta hasar gördü, ancak bu savaş aynı zamanda İran'ın dayanıklılığını da gösterdi" yorumunu yaptı. Batı Asya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde kıdemli araştırmacı Takuya Murakami, "İran'ın nükleer gücünü yok etme meselesi, nükleer tesislerin yok edilmesinden bağımsızdır. Zenginleştirilmiş uranyum rezervleri, saldırılardan önce başka bir yere aktarılmıştı; bu nedenle İran'ın nükleer gücü temelde yok edilmedi" dedi.

Murakami, İran'ın askeri komutanlarının hızla değiştirilebilmesinin, komuta zincirinin çökmesini önleyebileceğine dikkat çekti. Ayrıca, Amerikan Dış İlişkiler Konseyi eski başkanı Richard Haas, Yomiuri dergisinin sonbahar sayısında, "Batı Asya krizinde inisiyatif artık İran'ın elinde. İran'ın nükleer tesislerini yok etme çabaları muhtemelen başarısız oldu ve İran rejimini devirmek zor olacak" değerlendirmesini yaptı.

Haas, İran'ın deniz ulaşımını aksatmak istemediğini ve iç yapıyı güçlendirmeye odaklanacağını öngördü.