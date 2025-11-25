Suriye'de iç çatışma devam ediyor

El-Mayadin'e göre, Lazkiye'nin kuzeyinde yer alan El-Badrosiya bölgesinde, silahlı bir grup ile Colani hükümetine bağlı unsurlar arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Bu çatışmalar sırasında her iki taraftan çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

Suriye medyası, bölgedeki otellerden birinin kontrolünü ele geçiren silahlı Türkmen grubunun, Colani'ye bağlı unsurlar tarafından kovulmak amacıyla El-Badrosiya'ya girilmesi üzerine güçlerini artırdığını bildirdi. İki taraf arasında meydana gelen silahlı çatışmalar, bölgedeki gerginliği daha da tırmandırdı.

Daha önce Humus'tan gelen haberlerde, bölgede yaşanan suç olayları ve silahlı çatışmaların gerginliğe yol açtığı ifade edilmişti. Bu durum, El-Badrosiya'daki çatışmaların daha geniş bir krize dönüşme potansiyelini ortaya koyuyor.