Çin, Shenzhou-22 uzay aracını fırlattı (+Video)

Çin, Shenzhou-22 uzay aracını bugün (25 Kasım) Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Bu adım, Kasım başında bir aracın zarar görmesinin ardından ülkenin uzay istasyonu ve insanlı uçuş programını yeniden normale döndürmeyi amaçlıyor.

Shenzhou-22, Tiangong uzay istasyonuna gönderilerek planlanandan altı ay önce Dünya’ya dönmek zorunda kalan Shenzhou-21’in yerini alacak. Shenzhou-21’in erken ayrılışı, istasyonda görev yapan üç Çinli astronotu 10 gün boyunca uçuşa hazır bir araçsız bırakmış ve bu durum, 2022 sonunda tam faaliyete geçen Tiangong için ilk kez yaşanmıştı.