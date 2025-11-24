  1. İran
24 Kas 2025 21:45

Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahı'nda yeni atama

Emir Heydari, İran Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahı komutan yardımcısı olarak atandı.

Kara Kuvvetleri eski komutanı Tuğgeneral Kiyomars Heydari, Hatem-ül Enbiya  Merkez Karargahı Komutan Yardımcısı olarak atandı.

Daha önce Tümgeneral Hüseyin Hasani Saadi, bu karargahın komutan yardımcısıydı.

Azar MAHDAVAN

