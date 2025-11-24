Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahı'nda yeni atama

Kara Kuvvetleri eski komutanı Tuğgeneral Kiyomars Heydari, Hatem-ül Enbiya Merkez Karargahı Komutan Yardımcısı olarak atandı.
Daha önce Tümgeneral Hüseyin Hasani Saadi, bu karargahın komutan yardımcısıydı.
