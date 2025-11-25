Zelenski sonunda razı geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Salı sabahı ülkesinin heyetinin ABD tarafı ve Avrupalı ​​ortaklarla yaptığı görüşmelerin ardından Cenevre'den döndüğünü duyurdu.

Zelenski'ye göre, bu görüşme turunun ardından savaşı sona erdirmek için atılması gereken adımlar listesi artık "uygulanabilir".

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Kiev ve Avrupalıların karşı çıktığı 28 maddelik planına atıfta bulunan Zelenski, "Anlaşılan madde sayısı azaldı ve artık 28 değil; yeni çerçeveye birçok doğru ve önemli unsur eklendi." dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Hepimizin önünde hâlâ çok iş var, nihai belgeyi tamamlamak çok zor bir görev ve bunu onurlu bir şekilde yapmalıyız." diye vurguladı.

Dünyadaki çoğu ülkenin Ukrayna'ya yardım etme konusundaki istekliliğini ve ABD tarafının yapıcı yaklaşımını takdir eden Zelenski, bir önceki günün neredeyse tamamının yoğun ve detaylı görüşmelere ayrıldığını söyledi.

Zelenski, Ukrayna ekibinin bugün taslak adımlar hakkında yeni bir rapor sunduğunu ve "bunun tam olarak doğru yaklaşım" olduğunu sözlerine ekledi.

Hassas konuları ABD Başkanı Donald Trump ile şahsen görüşeceğini söyledi.