Ayetullah Hamanei'nin huzurunda matem merasimi

İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei, Hz. Fatıma'nın şehadet yıldönümü münasebeti ile İmam Humeyni Hüseyniye'sinde düzenlenen matem merasimine katıldı.

Hz. Fatıma (s.a) bi'setin 2. yılının 20 Cemadiyessani gününde dünyaya geldi ve hicretin 11. yılında 3 Cemadiyessani gününde ise şehit oldu.

Bu yüce şahsiyet çocukluk dönemini Peygamber Efendimizin evinde o hazretin talim ve terbiyesinde geçirerek en yüce insani fazilet ve derecelere ulaştı.

Hz. Fatıma kısa hayatında hak ve hakikatı savunmaktan hiç bir zaman vazgeçmedi ve tarih boyu tüm Müslümanlara haksızlık karşısında susmanın kabul edilemez olduğu gerçeğini anlatmıştır.

Sıddıka, Raziye, Merziyye, Zehra, Betül, Azra, Tahire ve Ummi Ebiha lakapları ile tanınan Hz. Fatıma'nın (s.a) şanında Kuran Kerim'de bir çok ayet yer alıyor.