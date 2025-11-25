İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı İstanbul'a gitti

İran Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı Seyyid Mohammad Atabek salı günü Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO/EİT) Bakanlar Toplantısı’na katılmak ve Türkiye’deki İranlı iş insanlarıyla görüşmek üzere İstanbul’a gitti.

ECO üyesi ülkelerin ticaret anlaşmasının değerlendirilmesi, üye ülkeler arasındaki ticari ürünlerde gümrük tarifelerinin azaltılması ve ECO içi ticaret hacminin artırılması bu toplantının gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (ECO), İzmir Antlaşması temelinde İran, Türkiye ve Pakistan, Afganistan, Tacikistan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan ve Kırgızistan’ın katılımıyla kurulmuştur. Bu ekonomik örgütün hedefleri arasında bölge içi ve bölge dışı ticaretin genişletilmesi ve bölge ülkelerinin küresel ticaretle entegrasyonunun artırılması yer almaktadır.