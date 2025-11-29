İran'dan orman yangınlarındaki yardımı için Türkiye’ye teşekkür

Türkiye Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sıfır Atık Vakfı işbirliğinde, "Gıda ve Su İsrafını Önlemek-Geleceği Sahiplenmek" temasıyla düzenlenen "Yüksek Düzeyli Tarım Bakanları Paneli"ne katılmak üzere İstanbul’a giden İran Tarım Bakanı Ghulamreza Nuri Ghezeljeh, Türkiye Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı ile bir araya geldi.

İran Tarım Bakanı Nuri Ghezeljeh bu görüşmede öncelikle Türkiye’ye İran’ın kuzeyindeki orman yangınlarının söndürülmesine yönelik iş birliği için teşekkür etti ve bu girişimi iki komşu ülke arasındaki yakın ve yapıcı iş birliğinin bir örneği olarak nitelendirdi.

Karşılıklı etkileşimlere değinen Bakan Nuri Ghezeljeh, İran ve Türkiye tarım bakanlıkları arasında geniş bir ortak konu yelpazesi bulunduğunu ve bu nedenle gıda güvenliği ve tarım alanındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Nuri Ghezeljeh, ayrıca tarım, kuraklık, hayvancılık, su kaynakları yönetimi, tarımsal araştırmalar, sınır ticaretinin kolaylaştırılması ve engellerin kaldırılması konularında deneyim paylaşımının önemini vurgulayarak, İran’ın Türkiye ile ortak çalışmalara hazır olduğunu dile getirdi.

Türkiye Tarım Bakanı Yumaklı ise bu görüşmede, gıda güvenliği ve su verimliliğinin, özellikle İran ve Türkiye gibi bölgenin önemli iki ülkesi için ekonomik istikrar ve kalkınma süreci üzerinde ciddi etkileri olan iki konu olduğunu belirtti.

Yumaklı, İran ve Türkiye’nin bu konuların sonuçlarıyla ilgili önemli zorluklar ve endişelerle karşı karşıya olduğunu ve bu konularda ciddi iş birliği yapmaları gerektiğini vurguladı.

Ülkesinin, İran ile tarım ve gıda alanında iş birliğini geliştirmeye hazır olduğunu belirten Yumaklı, iki ülke arasında ortak tarım iş birliği komitesinin düzenlenmesine ve iş birliği potansiyellerine dikkat çekti. Yumaklı ayrıca tarım, hayvancılık ve su yönetimi alanlarındaki iş birliğinin özel bir öneme sahip olduğunu vurguladı.