İran Petrol Bakanı: ABD ile petrol alanında işbirliği muhtemel

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İran ve ABD arasındaki nükleer görüşmelerin sürerken iki ülke arasında petrol ve gaz alanında iş birliği ihtimaline ilişkin, “Her şey mümkün.” ifadelerini kullandı.

Bakan, Tahran ile Washington arasındaki petrol ve gaz iş birliğinin şu aşamada hayata geçirilip geçirilmeyeceğinin ise henüz net olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi’den sorumlu Bakan Yardımcısı Hemid Ganbari ise geçen pazar günü İran Ticaret Odası’nda düzenlenen bir toplantıda, petrol ve gaz alanındaki ortak çıkarların, ortak sahaların, madencilik yatırımlarının ve hatta uçak alımının ABD ile yürütülen müzakerelerin metnine dahil edildiğini ifade etmişti.