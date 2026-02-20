  1. Ekonomi
20 Şub 2026 13:07

İran Petrol Bakanı: ABD ile petrol alanında işbirliği muhtemel

İran Petrol Bakanı: ABD ile petrol alanında işbirliği muhtemel

İran Petrol Bakanı, Tahran ile Washington arasında devam eden nükleer müzakerelere işaret ederek iki ülkenin petrol ve doğal gaz alanında iş birliğinin “muhtemel” olduğunu belirtti.

İran Petrol Bakanı Muhsin Paknejad, İran ve ABD arasındaki nükleer görüşmelerin sürerken iki ülke arasında petrol ve gaz alanında iş birliği ihtimaline ilişkin, “Her şey mümkün.” ifadelerini kullandı.

Bakan, Tahran ile Washington arasındaki petrol ve gaz iş birliğinin şu aşamada hayata geçirilip geçirilmeyeceğinin ise henüz net olmadığını söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi’den sorumlu Bakan Yardımcısı Hemid Ganbari ise geçen pazar günü İran Ticaret Odası’nda düzenlenen bir toplantıda, petrol ve gaz alanındaki ortak çıkarların, ortak sahaların, madencilik yatırımlarının ve hatta uçak alımının ABD ile yürütülen müzakerelerin metnine dahil edildiğini ifade etmişti.

News ID 1934589

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler