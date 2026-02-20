  1. Siyaset
20 Şub 2026 11:14

İran'dan ABD tehditlerine yanıt: Saldırı olursa karşılık verilecek

İran'ın BM Daimi Temsilcisi İrevani, BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanına gönderdiği mektupta, Diego Garcia Üssü’nün İran’a yönelik olası bir saldırı için kullanılmasının BM Şartı ve uluslararası hukukun açık ihlali olduğunu belirterek, Güvenlik Konseyi’nden acil adım atmasını istedi.

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Said İrevani, BM Genel Sekreteri ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Başkanına gönderdiği mektupta, ABD’li yetkililerin İran’a karşı güç kullanma tehditlerinin devam ettiğini ve bunun bölgeyi yeni bir kriz ve istikrarsızlık sürecine sürükleyebileceğini vurguladı.

Mektupta, ABD Başkanı’nın 18 Şubat 2026’da yaptığı açıklamada İran’a yönelik olası bir askeri saldırı için Diego Garcia dâhil bazı askeri üslerin kullanılabileceğini ifade ettiği belirtildi.

İravani, bu açıklamaların yalnızca bir söylem olarak görülmemesi gerektiğini, söz konusu tehditlerin bölgesel ve uluslararası barış ile güvenlik için ciddi bir risk oluşturduğunu söyledi.

İran’ın nükleer görüşmelere iyi niyetle katıldığını ve uluslararası hukuk temelinde kalıcı ve dengeli bir çözüm aradığını ifade etti.

Ayrıca İran’ın savaş istemediğini, ancak askeri bir saldırı durumunda BM Şartı’nın 51. maddesi kapsamında meşru müdafaa hakkını kullanarak kararlı ve orantılı şekilde karşılık vereceğini belirtti.

