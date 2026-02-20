  1. Kültür
Maneviyatın incisi: Ramazan ayının 2. günü duası

Ramazan ayının 2. günü duası, İslam dünyasında özellikle oruç ve ibadetlere niyet edilen bir zaman diliminde büyük bir önem taşıyor.

On bir ayın sultanı Ramazan, manevi derinliğiyle kalpleri arındırmaya, ruhları yüceltmeye devam ediyor. Bu mübarek ayın her günü, bizlere farklı bir hikmet ve rahmet kapısı sunuyor. 

Oruçla nefsimizi terbiye eder, dualarla ruhumuzu besleriz. Ramazan’ın ikinci gününde şöyle dua ediyoruz…

2. Günün Duası:

Arapça Metni:

Latince Okunuşu:

“Allâhümme karribnî fîhi ilâ merzâtike ve cennibnî fîhi min sahatike ve niqimâtike ve veffiqnî fîhi li-qırâeti âyâtike bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn.”

Türkçe Anlamı:

“Allah’ım! Bu günde beni kendi hoşnutluğuna yaklaştırıp, gazap ve azabından uzaklaştır. Bu günde ayetlerini okumaya beni muvaffak kıl; rahmetin hakkına, ey merhametlilerin en merhametlisi.”

Azar MAHDAVAN

