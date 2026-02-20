  1. Ekonomi
20 Şub 2026 09:05

İran'da TL'nin son durumu

İran'da TL'nin son durumu

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı.

İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı.

Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 3 bin 730 tümen üzerinden işlem görüyor.

Her bir Türk lirası dün ise 3 bin 700 tümen seviyesinden işlem gördü.

