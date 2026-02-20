İran, Rusya ve Çin Cenevre görüşmelerini ele aldı

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İlişkiler Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, kişisel sosyal medya hesabı X’te yaptığı bir paylaşımda, Çin ve Rusya büyükelçileriyle bir araya geldiğini duyurdu.

Garibabadi’nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti büyükelçileriyle yaptığımız ortak görüşmede, Cenevre’deki nükleer görüşmelerle ilgili son gelişmeler ve bazı ikili konular hakkında konuşduk.”

Garibabadi ayrıca şunları vurguladı:

“Üç ülke, stratejik ilişkiler çerçevesinde önemli konulara ilişkin yakın istişare ve koordinasyonlarını sürdürmeye devam edecek.”