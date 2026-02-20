İran ve Rusya dışişleri bakanları nükleer konuyu görüştü

TASS haber ajansı, İran ve Rusya dışişleri bakanları arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştiğini duyurdu.

Habere göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Cuma günü nükleer konuyu ele almak üzere görüş alışverişinde bulundular.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov’un telefon görüşmesinde Erakçi’ye adil çözümler bulma sürecine destek verdiğini ve İran’ın meşru haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladığını açıkladı.

Sergey Lavrov, Çarşamba günü Suudi bir televizyon kanalına verdiği röportajda, ABD ve İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine saldırmasının tehlikeli bir adım olduğunu belirtmiş ve Tahran’ın her zaman Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması’na bağlılığını sürdürdüğünü ifade etmişti.