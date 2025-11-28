Şiraz’da sinema rüzgarı: Pakistanlı bakan da katıldı

Dünyanın en büyük film festivallerinden biri olan 43. Uluslararası Fecr Film Festivali, Çarşamba günü tarihi Şiraz şehrinde başladı.

Festivalde, "Yeni Bir Başlangıç," "Hukukta Oyuncu," "Umru Ayyar" ve "Taksal Kapı" adlı üç Pakistan filmi gösterilecek. Pakistan Kültür Bakanı Aurangzeb Khan Khochi de etkinliğe özel konuk olarak katılıyor.

Dünyanın dört bir yanından önde gelen yönetmenler, oyuncular ve yapımcılar, festivalde deneyimlerini paylaşma ve eserlerini tanıtma fırsatı bulacak. Ayrıca, Pakistanlı film yapımcıları ve oyuncular da etkinlikte yer alacak.

Bu festival, sinema dünyasındaki önemli gelişmeleri bir araya getiren bir platform olma özelliğini sürdürüyor.