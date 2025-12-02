Erakçi: İran ve Türkiye, kalıcı barış yolunda adım atmaya kararlıdır

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pazar günü Tahran'a gelen Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yaptığı görüşmesini değerlendirdi.

Dışişleri Bakanı Erakçi açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

"Pazar günü Tahran’da Türkiye'nin değerli Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan ve beraberindeki heyeti ağırladım. Tamamen samimi ve yapıcı bir atmosferde, büyüyen ikili ilişkileri gözden geçirerek iki ülke liderlerinin ekonomi, ticaret, transit enerji, güvenlik teknolojileri ve kültürel alanlarda işbirliğini derinleştirme yönündeki kesin kararlılığını vurguladık.

Ayrıca Gazze ve Batı Şeria’daki durum karşısında derin endişemizi dile getirerek, Siyonist rejimin soykırımını şiddetle kınadık ve bu rejimin suçlarının derhal durdurulması ile uluslararası platformlarda hesap vermesi gerektiği konusunda mutabık kaldık.

Suriye ve Lübnan’daki gelişmeler konusunda da bu iki ülkenin ulusal egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve birliğine tam saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladık ve Siyonist rejimin sürekli saldırılarını güçlü şekilde kınadık.

İran ve Türkiye, bölgenin iki önemli gücü olarak, kalıcı barış, istikrar ve bölgesel kalkınma yolunda yakın koordinasyon ve işbirliğiyle adım atmaya kararlıdır."