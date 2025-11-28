Erakçi: ECO ekonomik kalkınmanın anahtarı olabilir

Ekonomik İşbirliği Teşkilatı’nın (ECO) Bakanlar Konseyi’nin 29. Toplantısı, bugün Kazakistan’ın başkanlığında ve üye ülkelerin bakan ve üst düzey yetkililerinin katılımıyla çevrim içi olarak gerçekleşti.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, bu toplantıda yaptığı konuşmada, Aralık 2024 Meşhed’de düzenlenen bir önceki toplantıdan bu yana ECO bölgesinde yaşanan gelişmelere değinerek, üye ülkeler arasında işbirliğinin geleceğine dair bir perspektif sundu.

Erakçi, geçen yıl içinde yaşanan en önemli gelişmenin, Siyonist rejim ve ABD’nin İran’a yönelik saldırısı olduğunu belirterek, bu saldırının İran Silahlı Kuvvetleri tarafından kararlılıkla püskürtüldüğünü ancak uluslararası hukukun temel ilkelerine yönelik tehlikeli bir ihlal örneği sergilediğini ifade etti.

ECO’nun İran’ın dış politikası ve bölgesel diplomasisindeki önemli rolüne vurgu yapan Dışişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı Pezekiyan’ın Azerbaycan’da yapılacak ECO Zirvesi’ne katılımını, İran’ın ECO’nun kapasitesini bölgesel ekonomik kalkınma için en üst düzeyde değerlendirme kararlılığının açık bir göstergesi olarak değerlendirdi.

Bakan Erakçi, ECO Ulaştırma ve İçişleri Bakanları toplantılarının İran’da, ECO Ticaret Bakanları toplantısının ise Türkiye’de yapılmasını, üye ülkeler arasındaki işbirliği potansiyellerinin daha iyi tanınmasına ve bölgesel dayanışmanın güçlendirilmesine katkı sağlayan olumlu gelişmeler olarak nitelendirdi.

Konuşmasının başka bir bölümünde Erakçi, ECO’nun önümüzdeki 10 yıla yönelik vizyon belgesinin hazırlık sürecine değinerek, bölgesel ve küresel gelişmeler ışığında ECO’daki ekonomik işbirliği modellerinin güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Toplantıda, 2026 ECO dönem başkanlığının Pakistan’a devredildiği bildirildi.