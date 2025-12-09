Katarlı büyükelçi Tahran-Doha ilişkilerini değerlendirdi

Katar Mill’ Günü’nü anma meras’m’ kapsamında, Katar'ın İran Büyükelçisi Saad bin Abdullah Al-Mahmud Al-Şarif, Doha’nın dış politika yaklaşımını değerlendirdi.

Konuşmasında ülkesinin Milli Günü’nü tebrik eden Büyükelçi, Katar’ın kurucusu Şeyh Casim bin Muhammed Al-Sani tarafından temellerinin atıldığı günden bugüne geçirdiği dönüşüme işaret ederek, “izzet, bağımsızlık, insan onuru ve ulusal egemenlik” gibi değerlerin modern Katar devletinin temel sütunları olduğunu vurguladı.

Büyükelçi, son yıllarda Katar’ın elde ettiği ekonomik büyüme, stratejik projelerin hayata geçirilmesi, önemli spor etkinliklerine ev sahipliği yapması ve bazı bölgesel dosyalarda barış müzakerelerinde oynadığı rol gibi başarıları hatırlatarak, Katar’ın bölgesel ve uluslararası arenada konumunu sağlamlaştırdığını ve dış politikasını diyalog ile diplomasiye dayalı, anlaşmazlıkların çözümünde güvenilir bir yol olarak sürdürdüğünü ifade etti.

Konuşmasının bir başka bölümünde, İran-Katar ilişkilerini önemli, öne çıkan ve iyi komşuluk ile karşılıklı saygıya dayalı olarak nitelendiren büyükelçi, iki kardeş ülke arasındaki iyi ilişkilerin bölgenin kalkınma ve refah hedeflerinin ilerletilmesinde yapıcı iletişimin öneminin açık bir örneği olduğunu belirtti.

Büyükelçi Saad bin Abdullah Al-Mahmud Al-Şarif, “Katar ve İran, derin tarihî ve halklar arası bağlara dayanarak, özellikle ticaret, ulaşım, enerji ve ekonomik-insanî ortaklıklar alanlarında işbirliğinin geliştirilmesinin önemini çok iyi bilmektedir. Bu işbirlikleri, iki kardeş ülke halklarının çıkarlarını sağlayarak, aramızdaki tarihî ve kültürel ortaklığın derinliğini yansıtmaktadır” ifadesini kullandı.