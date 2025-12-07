Zarif, Irak Dışişleri Bakanı Hüseyin ile Doha'da görüştü

Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Hüseyin-Zarif görüşmesinde bölgesel ve küresel konularla ilgili değerlendirmelerinde ağırlıklı olarak Ortadoğu’daki gelişmeler ele alındı.

Görüşmede Irak'taki son siyasi gelişmeler de değerlendirildi.

Bölgesel istikrarı sağlamada diplomasinin rolüne dikkat çeken taraflar, bölgesel krizlerin çözümünde barışçıl çözümlerin ve uzlaşı dilinin tercih edilmesinin önemini vurguladı.

Hüseyin ve Zarif, gerginliğin tırmanmasının durdurulması ve bölgesel güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesine yardımcı olacak yapıcı diyaloğa güvenilmesi gerektiğini vurguladı.