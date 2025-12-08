İranlı yetkili: Brezilya ile ilişkilerde büyük kapasite var

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Yardımcısı Kazım Garibabadi, sosyal medya sayfasında yaptığı bir paylaşımda, Brezilya'nın Tahran Büyükelçisi ile görüştüğünü duyurdu.

Garibabadi paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Bugün Brezilya Büyükelçisi ile görüştüm ve bu görüşmede ikili ve uluslararası konular ile İran ve Brezilya arasındaki iş birliği alanlarını da kapsayan geniş bir konu yelpazesi hakkında görüş alışverişinde bulunduk.

İran ve Brezilya arasındaki ilişkiler, her iki ülkedeki ilgili yetkililerin takibiyle hayata geçirilebilecek önemli bir genişleme kapasitesine sahiptir.”