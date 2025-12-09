Devrim Lideri'nin Danışmanı, Afganistan Eğitim Bakanı ile görüştü

Görüşmede taraflar, ikili ilişkiler ve özellikle yükseköğretim alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi yolları üzerine fikir alışverişinde bulundular.

İslam Devrimi Lideri'nin Uluslararası İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti bu görüşmede, mevcut imkânlar doğrultusunda İslâmî Azad Üniversitesi’nin yükseköğretim alanında işbirliğine ve destek sağlamaya hazır olduğunu vurguladı.

Velayeti, “İki millet arasındaki derin kültürel, dini ve tarihi ortaklıklar ve iki ülkenin kardeşçe ilişkileri göz önüne alındığında, İran, İslam Devrimi’nin başlangıcından bu yana her zaman Afgan halkının yanında olmuş ve bugün de bu ülkenin bağımsızlığı ve ilerlemesini desteklemektedir” dedi.

Velayeti ayrıca, Afganistan’da yükseköğretimin geliştirilmesi ve yükseltilmesinin aslında kardeş bir ülkenin güçlenmesine ve kendi kendine yeterliliğine katkı olduğunu belirterek, İslâmî Azad Üniversitesi’nin yeni uzmanlık ve üst uzmanlık dallarının oluşturulması ile Afganistan’la öğretim üyesi ve öğrenci değişimi konusunda işbirliğine hazır olduğunu ifade etti.

Afganistan Eğitim Bakanı ise, ülkesinin eğitim ihtiyaçlarına değinerek, İslâmî Azad Üniversitesi ile işbirliğinin geliştirilmesini ve ortak bilimsel ile akademik alanların oluşturulmasını talep etti.

Şeyh Mevlevî Neda Muhammed Nadim ayrıca, Kabil’deki İslâmî Azad Üniversitesi şubesinin tıp, teknik, elektronik ve yapay zekâ alanlarında genişletilmesini istedi.