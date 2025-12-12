Erakçi: Tahran ve Bakü ortak bir gelecek inşa etmeye kararlıdır

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Instagram’daki kişisel sayfasında Azerbaycan’a yaptığı ziyarette gündeme gelen programlar, hedefler ve ilişkilerin geleceğine dair perspektifleri açıkladı.

Bakan Erakçi’nin paylaşımı şu şekildedir:

“Son (7–8 Aralık), Azerbaycan’ın başkenti Bakü’ye yaptığım ziyarette, değerli Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, değerli Dışişleri Bakanı Sayın Ceyhun Bayramov, değerli Başbakan Yardımcısı Sayın Şahin Mustafayev ve ayrıca Azerbaycan Milli Meclisi’nin değerli Başkanı Sayın Sahibe Gafarova ile kapsamlı ve yapıcı görüşmeler gerçekleştirdim.

İran ile Azerbaycan arasındaki ilişkiler, coğrafi komşuluğun ötesinde, Aras’ın iki yakasındaki halkların kadim akrabalığına dayanan derin tarihi, kültürel ve medeni bağların bir yansımasıdır.

Bu ilişkiler, bugün ekonomik ve transit, siyasi, kültürel ve insani tüm alanlarda gelişmektedir ve iki ülke ortak temele dayanarak işbirliklerini stratejik bir seviyeye yükseltmeye kararlıdır.

Tüm toplantılarda, Güney Kafkasya bölgesinde istikrar ve güvenliğin tüm ülkelerin ilerlemesi ve refahı için ön şart olduğunun altı çizildi ve üçüncü tarafların iki ülke arasındaki yapıcı ilişkilere olumsuz etki etmesine izin verilmemesi gerektiği vurgulandı.

Tahran ve Bakü, karşılıklı saygıya dayalı, ortak, güvenli ve onurlu bir gelecek inşa etmeye kararlıdır.”