https://tr.mehrnews.com/news/1932777/ 8 Ara 2025 07:58 News ID 1932777 Ekonomi Ekonomi 8 Ara 2025 07:58 İran'da her bir TL'nin fiyatı kaç İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 2 bin 900 tümen üzerinden işlem görüyor. Dünkü işlemlerde ise TL 2 bin 850 tümenden işlem gördü. News ID 1932777 کپی شد İlgili haberler İran'da TL'nin fiyatı kaç? İran'da TL fiyatının son durumu İran’da TL kaçtan işlem görüyor? İran’da TL kaçtan işlem görüyor? İran'da TL fiyatının son durumu İran'da TL'nin fiyatı kaç? Ekler Ekonomi İran Türk Lirası Lira (521)
yorumunuz