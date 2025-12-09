https://tr.mehrnews.com/news/1932802/ 9 Ara 2025 07:42 News ID 1932802 Ekonomi Ekonomi 9 Ara 2025 07:42 İran'da TL fiyatının son durumu İran serbest döviz piyasasında Türk Lirası'nın güncel kuru açıklandı. Bugün itibarıyla 1 Türk Lirası, 2 bin 970 tümen üzerinden işlem görüyor. Dünkü işlemlerde ise TL 2 bin 900 tümenden işlem gördü. News ID 1932802 کپی شد İlgili haberler İran'da her bir TL'nin fiyatı kaç İran’da TL kaçtan işlem görüyor? İran'da TL'nin fiyatı kaç? İran’da TL kaçtan işlem görüyor? İran'da TL fiyatının son durumu Ekler Ekonomi İran Türk Lirası Lira (521)
