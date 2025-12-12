İran: ABD’nin Venezuela açıklarında bir gemiye el koyması korsanlıktır

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Donanması’nın Venezuela petrolü taşıyan bir ticari gemiye askeri saldırıda bulunarak el koymasını “devlet destekli açık bir deniz korsanlığı”nın bariz bir örneği olarak nitelendirerek, bu eylemi kınadı.

ABD’nin diğer ülkelere ait ticari gemilere el koyma ve onları alıkoyma girişiminin uluslararası hukuka açık bir saygısızlık ve uluslararası denizcilik güvenliğne ilişkin ilke ve kuralların açık ihlali olduğunu vurgulayan Bekayi, ABD’nin iç hukukuna ve yasa dışı yaptırımlarına dayanarak bu tür bir eylemi meşrulaştırmaya çalışmasının, bu “denizde silahlı soygun” niteliğindeki adımın gayrimeşru ve suç teşkil eden doğasını hiçbir şekilde değiştiremeyeceğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, bu tür zorba davranışların sürmesinin barış, güvenlik ve uluslararası ticaret üzerindeki sonuçlarına dikkat çekerek, tüm devletlerin ve yetkili uluslararası kurumların bu yasa dışı uygulamalara karşı çıkma ve ABD’yi sorumlu tutma yükümlülüğüne dikkat çekti.