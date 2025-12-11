İran, ABD’nin Karayipler’de tankere el koymasını kınadı

İran’ın Karakas Büyükelçiliği bugün yaptığı açıklamada, ABD’nin Venezuela kıyıları açıklarında bir petrol tankerine el koymasını “yasadışı ve hiçbir hukuki temelden yoksun” olarak nitelendirerek, bunun uluslararası hukuk ve düzenlemelerin, özellikle de denizlerin ve deniz taşımacılığının serbestliği ilkesinin açık bir ihlali olduğunu belirtti.

Açıklamada, “ABD hükümetinin Karayip Denizi’nde hiçbir meşru veya hukuki gerekçe olmaksızın bir Venezuela tankerine el koyması, deniz özgürlüğü ve seyrüsefer serbestliği gibi uluslararası hukukun dokunulmaz ilkelerini açıkça ihlal eden yasa dışı bir eylemdir” ifadesi kullanıldı.

İran Büyükelçiliği, ABD’nin bu haksız girişimini “Karayip Denizi’nde korsanlık” olarak tanımlayarak, Washington’un ulusal egemenliği ihlal eden, başkalarının haklarını çiğneyen ve anarşizmi teşvik eden yasa dışı yöntemlerle hedeflerine ulaşmaya çalıştığını vurguladı.

Açıklamanın sonunda şu ifadeler yer aldı:

“Venezuela hükümeti ve halkının ulusal egemenlik ve meşru haklarını savunma mücadelesinde kendileriyle dayanışma içinde olduğumuzu belirtirken, uluslararası temel ilke ve kurallarla bağdaşmayan bu eylemi kınıyoruz.”

Venezuela hükümeti de yayımladığı açıklamada, Karayip Denizi'nde bir petrol tankerine el konulmasını “açık bir deniz haydutluğu ve suç teşkil eden bir eylem” olarak nitelendirdi ve bunun “ABD’nin Venezuela petrolüne el koymaya yönelik sistematik planının bir parçası” olduğunu belirterek, konuyu uluslararası platformlarda takip edeceğini duyurdu.

Bloomberg’e konuşan bilgi sahibi kaynaklar, Çarşamba gecesi ABD güçlerinin Venezuela açıklarında yaptırım altındaki bir petrol tankerine el koyduğunu bildirdi.