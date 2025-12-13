Etiyopya Temsilciler Meclisi Başkanı İran'da

Bugün sabah saatlerinde Tahran’a gelen Etiyopya Temsilciler Meclisi Başkanı Tagesse Chafo, İran-Etiyopya Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Menuçehr Muttaki ile Meclis Başkanı’nın Uluslararası İşlerden Sorumlu Özel Danışmanı Ebülfazl Amuyi tarafından resmi olarak karşılandı.

Etiyopya Temsilciler Meclisi Başkanı ve beraberindeki heyet, parlamenter diplomasi çerçevesinde ve iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi amacıyla Tahran’da İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf ile bir görüşecek.

Etiyopya Temsilciler Meclisi Başkanı’nın Tahran ziyareti kapsamında, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi ile görüşmeler de önemli programlar arasında yer alıyor.

Öte yandan, Meclis Başkanı Galibaf da geçen yıl, Etiyopya Temsilciler Meclisi Başkanı Tagesse Chafo’nun daveti üzerine, parlamenter diplomasi çerçevesinde ve iki ülke arasındaki ekonomik, kültürel ve siyasi ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Addis Ababa’ya bir ziyaret gerçekleştirmişti.