Galibaf’tan Etiyopya ile ilişkilerin güçlendirilmesinin önemine vurgu

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran'da bulunan Etiyopya Temsilciler Meclisi Başkanı Tagesse Chafo ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Meclis Başkanı Galibaf bu toplantıda, İran ve Etiyopya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin tarihinin 70 yıldan fazla bir geçmişe dayandığını belirterek bu ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğnii vuguladı.

Galibaf, "İran ve Etiyopya'nın BRICS üyesi olması göz önüne alındığında, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda, iki ülke arasındaki ilişkilerin, özellikle ekonomik, siyasi ve kültürel alanlarda geliştirilmesinin önünü açmak amacıyla, bu ülkenin parlamento başkanını İran'ı ziyaret etmeye davet ettik" dedi.

Meclis Başkanı Galibaf, İran ve Etiyopya arasında en kısa sürede ortak bir ekonomik komisyon kurulması ve iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da geliştirilmesi için fırsat sağlanması gerektiğini vurguladı.

Galibaf ayrıca, enerji, bilgi tabanlı endüstriler, tarım ve diğer alanlarda ilişkilerin geliştirilmesi için İran ve Etiyopya arasında birçok fırsat bulunduğunu vurguladı.