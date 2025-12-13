İranlı kızlar tarih yazdı: Asya Gençlik Para Oyunları’nda şampiyonluk

İran Kadın Goalball Milli Takımı, 5 . Asya Gençlik Para Oyunları’nın final maçında Tayland ile karşı karşıya geldi ve mücadeleyi 6-2 kazanarak şampiyon oldu.

Maçın her iki yarısında da rakibine üstünlük kuran İran, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı. İkinci yarıda ise 4-2’lik üstünlük sağlayarak toplamda 6-2’lik skorla galibiyete ulaştı ve turnuvanın altın madalyasını kazandı.

Bir önceki turnuvada Bahreyn’de gümüş madalya alan İran Kadın Goalball Takımı, bu organizasyonda ise grup aşamasında Güney Kore (iki kez) ve Tayland’a (iki kez) karşı toplam dört galibiyet elde etmişti.