Hizbullah Liderinden net mesaj: Geri adım atmayacağız

Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Hz. Fatıma'nın (s.a) doğum günü münasebetiyle düzenlenen etkinlikte konuştu.

Naim Kasım, Lübnan'daki duruma dair değerlendirmede bulunarak, "Beyrut hükümeti ülkenin egemenliğini ve bağımsızlığını pekiştirmeye çalışmakla yükümlüdür. Direniş, ateşkes anlaşmasının uygulanmasına ilişkin taahhütlerini tamamen yerine getirdi ve bu konuda hükümete yardımcı olduk. 27 Kasım 2024'te ateşkesin sağlanmasından itibaren yeni bir aşamaya girdik" dedi.

Naim Kasım, sözlerine şöyle devam etti:

"Hizbullah'ın İsrail düşmanına karşı caydırı gücü bir istisnadır. Saldırılara karşı ülkeyi savunmak devletin ve ordunun görevidir ve Hizbullah'ın görevi sadece destek sağlamaktır. Eğer ordu Lübnan'ı koruyamıyorsa, biz Hizbullah olarak onun silahsızlanmasını mı talep etmeliyiz? Lübnan'ın gücünü kullanmak için savunma stratejisine katılabiliriz. Direniş, Lübnan ordusuyla tam işbirliğine hazırdır, ancak İsrail ve ABD’ye asla teslim olmayacağız”

Hizbullah’ın silahsızlandırılması planını eleştiren Naim Kasım, “Lübnan'da silahların devletin tekelinde toplanması konusu ABD ve İsrail'in bir talebidir. Bu mantıkla hareket etmek Lübnan'ın gücünün yok edilmesi anlamına gelir” ifadesini kullandı.

Hizbullah Hareketi'nin ABD ve İsrail'in baskılarına teslim olmayacağını vurgulayan Şeyh Naim Kasım, "Duruşumuzdan geri adım atmayacağız" diye konuştu.

Naim Kasım, Lübnan'a karşı tehlikeli planların gündemde olduğunu belirterek, Beyrut hükümetini taviz vermeyi bırakmaya çağırdı.

Lübnan'da birlik ve beraberliğin olduğu sürece savaş çıkmayacağını belirten Hizbullah lideri, "Her halükarda, eğer bir savaş çıkarsa, hedeflerine ulaşamayacaktır. Siyonist rejim, ABD olmadan savaşa yönelmeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.