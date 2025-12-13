  1. Dünya
  2. Amerika
13 Ara 2025 17:52

Suriye'de ABD askerleri hedef alındı

Suriye'de ABD askerleri hedef alındı

Suriye’nin Humus ilinde asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri silahlı saldırıya uğradı.

Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri silahlı saldırıya uğradı.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Humus’un Tedmur ilçesinde keşif faaliyetleri yürüten Suriye güçleri ve ABD askerlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.

ABD'den ilk açıklama

ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tedmur kentinde Suriye güvenlik güçleri ve ABD askerlerinin ortak devriyesine yönelik saldırıda 2 ABD askeri ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini doğrularken; saldırıyı terör örgütü IŞİD'in gerçekleştirildiğini duyurdu.

News ID 1932919

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler