Suriye'de ABD askerleri hedef alındı

Suriye’nin orta kesimlerinde yer alan Humus ilinin Tedmur (Palmira) ilçesinde, asayiş amacıyla devriye faaliyeti yürüten Suriye ordusu unsurları ile ABD askerleri silahlı saldırıya uğradı.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Humus’un Tedmur ilçesinde keşif faaliyetleri yürüten Suriye güçleri ve ABD askerlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş açıldı.
ABD'den ilk açıklama
ABD Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Tedmur kentinde Suriye güvenlik güçleri ve ABD askerlerinin ortak devriyesine yönelik saldırıda 2 ABD askeri ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini doğrularken; saldırıyı terör örgütü IŞİD'in gerçekleştirildiğini duyurdu.
