Suriye’deki saldırıyı IŞİD üstlendi

Russia Today’a göre, IŞİD terör örgütü, İdlib kırsalında yer alan Maaret el-Numan güzergâhında Colani’ye bağlı güçlere düzenlenen saldırıyı üstlendi. Bu saldırı sonucunda bu güçlerden dört kişi hayatını kaybederken bir kişi de yaralanmıştı.

Suriye İçişleri Bakanlığı ise pazar günü yaptığı açıklamada, İdlib’in güney kırsalında bulunan Maarret el-Numan kentinde Colani’ye bağlı unsurlara yönelik silahlı saldırı sonucu en az dört kişinin öldürüldüğünü bildirmişti.

Bakanlık, saldırıyı gerçekleştiren failleri bulmak amacıyla güvenlik güçlerinin bölgede arama ve tarama operasyonu başlattığını açıklamıştı.