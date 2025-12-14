İranlı güreşçisi Gulamrıza Ferruhi, dünyanın en iyisi

İranlı güreşçi Gulamrıza Ferruhi, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından 2025 yılının dünyanın en iyi grekoromen güreşçisi seçildi.

Dünya Güreş Birliği bu konuda yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Fırsat kapıyı çaldığında Ferruhi sadece cevap vermek için orada değildi; kapıyı yerinden sökmek için gelmişti. 23 yaşındaki bu yıkıcı top, kariyerinde ilk kez İran A Milli Takımı kadrosuna girdi ve karşısına çıkan herkesi ezip geçti; ister 82 kiloda ister 87 kiloda olsun. Ferruhi yalnızca maç kazanmadı, rakiplerinin üzerinden adeta geçti.

17 galibiyet ve 0 yenilgiden oluşan kusursuz bir derece elde eden Ferruhi; 11 teknik üstünlük, 6 puanla galibiyetle tüm altın madalyaları topladı: Büyükler Dünya Şampiyonası, 23 Yaş Altı Dünya Şampiyonası, İslam Ülkeleri Oyunları ve Zagreb Ranking Turnuvası. Genellikle tecrübeli sporcuların hâkim olduğu bir sıklette Ferruhi, dünyayı durdurdu ve gençlere bambaşka bir gözle bakılmasını sağladı.”