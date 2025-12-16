Dünya Güreş Birliği’nden 2025 yılı dünya sıralaması; İran’dan 2 isim listede

Dünya Güreş Birliği (UWW), 2025 yılı için sporcuların turnuvalara katılımı ve elde ettikleri puanlar doğrultusunda oluşturulan güncel dünya sıralamasını açıkladı.

Açıklanan listede serbest ve grekoromen stilde birçok ülkeden önemli isimler zirvede yer aldı.

Serbest güreşte 65 kiloda İranlı Rahman Amuzad, 97 kiloda ABD’li olimpiyat şampiyonu Kyle Snyder ve 86 kiloda bir diğer ABD’li güreşçi Zahid Valencia dikkat çeken isimler oldu. Ağır sıklet olan 125 kiloda ise Bahreyn adına mücadele eden Shamil Shripov listenin başında yer aldı.

Grekoromen stilde ise İran’dan 67 kiloda Said Esmaili zirvede bulunurken, Türkiye adına 77 kiloda mücadele eden Ahmet Yılmaz da dünya sıralamasında ilk sıraya yerleşti. Özbekistan, Gürcistan ve Macaristan’dan sporcuların da birçok sıklette lider konumda olması dikkat çekti.

2025 dünya sıralamasında zirvede yer alan sporcular şu şekilde sıralandı:

Serbest Güreş

57 kg: Chong-sang Han (Kuzey Kore)

61 kg: Zaur Uguev (Rusya)

65 kg: Rahman Amuzad (İran)

70 kg: Yoshinosuke Aoyagi (Japonya)

74 kg: Timuraz Salkazanov (Slovakya)

79 kg: Khidir Seifeldyov (Bahreyn)

86 kg: Zahid Valencia (ABD)

92 kg: Trent Hidlay (ABD)

97 kg: Kyle Snyder (ABD)

125 kg: Shamil Shripov (Bahreyn)

Grekoromen Güreş

55 kg: Vakhtang Lulia (Gürcistan)

60 kg: Alisher Ganiyev (Özbekistan)

63 kg: Aitjan Khalmakhanov (Özbekistan

67 kg: Said Esmaili (İran)

72 kg: Abdulla Aliyev (Özbekistan)

77 kg: Ahmet Yılmaz (Türkiye)

82 kg: Gela Bolkvadze (Gürcistan)

87 kg: Aleksandar Komarov (Sırbistan)

97 kg: Alex Zauke (Macaristan)

130 kg: Darvish Witek (Macaristan)