Maduro'dan Trump'ın kuşatma talimatına tepki

ABD Başkanı Donald Trump, yaptırıma tabi tüm Venezuela kaynaklı petrol tankerlerinin bloke edilmesi talimatını verdiğini açıklamıştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro bugün yaptığı konuşmada Trump'ın talimatına tepki göstererek, "Emperyalistler ve faşist sağcılar Venezuela'yı sömürmeyi ve ülkenin petrol, doğalgaz ve altın zenginliğini kontrol etmeyi amaçlıyor." dedi.

Venezuela hükümetinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada ise, Trump’ın Venezuela’ya yönelik söz konusu açıklamalarının uluslararası hukuku ihlal eden "ciddi ve pervasız" bir tehdit olduğu vurgulandı.

Venezuela Trump'ın talimatına yönelik açıklamasında "tehditleri reddediyoruz" yanıtını verdi.

Açıklamada, Washington’un bu adımının Venezuela'nın doğal kaynaklarını gasbetmeyi amaçlayan sömürgeci bir girişim olduğu belirtilerek, Caracas yönetiminin, bu durumu Birleşmiş Milletler nezdinde resmi şikayette bulunacağı aktarıldı.